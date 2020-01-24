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Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 18-я

Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Миронова — 18-я
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Экхофф заняла только 18-е место, но её ближайшая преследовательница итальянка Доротея Вирер и вовсе показала 23-й результат.

Третье место в общем зачёте занимает серебряный призёр индивидуальной гонки шведка Ханна Эберг, на четвёртую позицию поднялась немка Денизе Херрман, выигравшая первую гонку в сезоне.

Россиянка Светлана Миронова, ставшая 69-й, кубковых очков не набрала и опустилась на 18-е место. Лариса Куклина – 21-я.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 12 гонок

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 524.
2. Доротея Вирер (Италия) – 477.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 396.
4. Денизе Херрман (Германия) – 393…
18. Светлана Миронова (Россия) – 206…
21. Лариса Куклина (Россия) – 179.

Подробнее со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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