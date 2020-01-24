Драчёв рассказал о формировании женской сборной России на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, кто войдёт в состав женской сборной России на чемпионат мира 2020 года, который состоится в Антхольце (Италия).
«Не скажу, что текущие результаты — это наш общий уровень. Но хотелось бы его поднять повыше. В целом это лучшие наши спортсмены. Состав на чемпионат мира ещё не объявлялся, но понимаем, что те, кто приезжает с Кубка IBU, проявляют себя, занимая 40–60-е места. Может, добавится Анастасия Поршнева или кто-то другой. И то, в большей степени это запасной вариант. Состав и так понятен: пять девушек, которые выступают сейчас, плюс ещё одна.
В физике получился определённый сбой у девочек. У нас в Риднау будет восстановительный и завершающий сбор к чемпионату мира. Они сейчас восстановятся, приведут себя в порядок. Главное, чтобы появилась уверенность в стрельбе. Распределяем, кто и что побежит на чемпионате мира. Надеемся, что подойдем к старту в оптимальной форме. Конечно, хочется, чтобы наши девочки выигрывали на всех этапах Кубка мира, но пока не смогли подвести команду таким образом", — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».
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