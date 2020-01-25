Васнецова выиграла первый спринт в Ижевске в рамках отбора на чемпионат Европы

Биатлонистка Валерия Васнецова, выступающая за Пермский край, стала победительницей первой спринтерской гонки на шестом этапе Кубка России, который проходит в Ижевске. Соревнования являются отборочными на первенство Европы.



Васнецова чисто отработала на огневых рубежах, пробежав дистанцию за 23 минуты 17,9 секунды. Второе место заняла представительница Красноярского края Наталья Гербулова. Она уступила победительнице 13,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Тамара Воронина (+42,0), выступающая за Свердловскую область.



Кубок России. Шестой этап. Ижевск

Женщины. Спринтерская гонка 7,5 км



1. Валерия Васнецова (Пермский край) — 23.17,9 (0 промахов)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +13,7 (0)

3. Тамара Воронина (Свердловская область) — +42,0 (0)

4. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) — +1.20,3 (1)

5. Ирина Казакевич (Свердловская область) — +1.28,0 (2)

6. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) — +1.38,4 (1)…

11. Ульяна Кайшева (Республика Удмуртия) — +1.42,9 (3).