Белозёров: учитывая возраст Стрельцова и Поршнева, это наш ближайший резерв

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал выступление Кирилла Стрельцова в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), а также отметил, что спортсмен, наряду с Никитой Поршневым, входит в ближайший резерв национальной команды.
«Откровенно говоря, ждал такого результата от Стрельцова. Он же прошёл отбор в команду ещё в Тюмени. Давно веду его по карьере вместе с Поршневым. Получается, они попали под общее крыло здесь. Кириллу было рекомендовано начать сезон с чуть более низкого уровня. У него были старты на Кубке IBU, но не очень успешные. А надо было создать хороший психологический имидж. Что он и сделал. После этого он был переведён на Кубок мира. Он правильно понял поставленную задачу. Кубок мира — это совершенно другие скорости, другой ажиотаж.
Спортсмены порой ставят нереальную задачу, хотят излишне себя показать. А показывает всё финишный протокол. Одна из причин, почему мы пригласили Кирилла в Поклюку, — он чемпион России в марафоне. Хорошо держит скорость и здорово стреляет. Он очень достойно выступил на Кубке мира. Учитывая возраст Стрельцова и Поршнева, это наш ближайший резерв», — сказал Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
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