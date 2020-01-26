Бескон: проигрываю лидерам на лыжне, так что без чистой стрельбы я никуда

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира, прошедшем в Поклюке (Словения). Французская спортсменка заняла третье место, уступив 27 секунд шведской биатлонистке Ханне Эберг.



«Это была гениальная неделя для меня. Прошлая неделя тоже была неплохой, но в Поклюке всё прошло просто идеально. Как же хорошо, что сейчас у меня будет немного времени, чтобы отдохнуть. Думаю, что это очень важно перед стартом чемпионата мира. Для меня всегда важно стрелять чисто, потому что я не самый сильный бегун. Понимаю, что проигрываю лидерам на лыжне, так что без чистой стрельбы я никуда», – передаёт слова Бескон корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.