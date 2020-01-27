Куклина подвела итоги этапа Кубка мира в Поклюке

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала итоги шестого этапа Кубка мира, состоявшегося в Поклюке (Словения). В индивидуальной гонке спортсменка заняла 13-е место, проиграв победительнице Денизе Херрман более трёх минут. Также Куклина представляла сборную России на третьем этапе в смешанной эстафете, в которой российские биатлонисты финишировали на четвёртом месте. Масс-старт, завершавший этап в Поклюке, российская спортсменка пропустила, почувствовав недомогание перед стартом.

«Этап в Словении закончен! Не всё получилось, но есть и положительные моменты! С уверенностью продолжаем подготовку», – написала биатлонистка в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.