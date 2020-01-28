Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на юношеском чемпионате мира, россиянки — 8-е

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на юношеском чемпионате мира, россиянки — 8-е
Биатлон / Чемпионат мира 0

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место заняли представительницы Италии. Бронзовая награда досталась спортсменкам из Германии.

Российские биатлонистки (Алёна Мохова, Дарья Малышкина, Любовь Калинина) заняли восьмое место.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Девушки. Эстафета

1. Норвегия (Тува Ос Страте, Фрида Доккен, Марен Баккен) – 1:02.11,2 (0+5)
2. Италия (Ханна Охенталлер, Лина Цингерле, Ребекка Пасслер) – 1,4 (0+10)
3. Германия (Эмили Мари Берингер, Йоханна Пуфф, Серина Мари Кастл) – 20,8 (0+4)
4. Словения (Лена Репинч, Кайя Марич, Зива Клеменчич) – 45,7 (0+5)
5. Франция (Камиль Куп, Майя Клотенс, Осеан Мишелон) – 1.02,4 (2+9)
6. Австрия (Виктория Меллитцер, Леа Ротшопф, Анна Гандлер) – 1.17,8 (0+9)…
8. Россия (Алёна Мохова, Дарья Малышкина, Любовь Калинина) – 2.10,3 (0+10).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020