Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на юношеском чемпионате мира, россиянки — 8-е

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место заняли представительницы Италии. Бронзовая награда досталась спортсменкам из Германии.

Российские биатлонистки (Алёна Мохова, Дарья Малышкина, Любовь Калинина) заняли восьмое место.



Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Девушки. Эстафета



1. Норвегия (Тува Ос Страте, Фрида Доккен, Марен Баккен) – 1:02.11,2 (0+5)

2. Италия (Ханна Охенталлер, Лина Цингерле, Ребекка Пасслер) – 1,4 (0+10)

3. Германия (Эмили Мари Берингер, Йоханна Пуфф, Серина Мари Кастл) – 20,8 (0+4)

4. Словения (Лена Репинч, Кайя Марич, Зива Клеменчич) – 45,7 (0+5)

5. Франция (Камиль Куп, Майя Клотенс, Осеан Мишелон) – 1.02,4 (2+9)

6. Австрия (Виктория Меллитцер, Леа Ротшопф, Анна Гандлер) – 1.17,8 (0+9)…

8. Россия (Алёна Мохова, Дарья Малышкина, Любовь Калинина) – 2.10,3 (0+10).