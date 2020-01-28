Касперович: Логинов готов бежать все семь гонок чемпионата мира, включая миксты

Тренер Александр Касперович, личный наставник Александра Логинова, рассказал о состоянии спортсмена перед чемпионатом мира по биатлону в Антхольце (Италия), а также отметил, что его подопечный готов выступить во всех семи гонках.



«Сборная России отправилась в Риднау. У старшего тренера команды есть план подготовки к чемпионату мира. У меня тоже он есть. Я думаю, что подготовка пройдет успешно. Конечно, есть что дорабатывать перед чемпионатом мира, но я доволен состоянием Александра перед мировым первенством.



Мы уже обсуждали, что у Александра из-за травм были проблемы с подготовкой к первой половине сезона. Я даже был удивлен, когда он достаточно успешно выступил на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде, потому что перед стартом шла речь о том, надо ли вообще выступать или нет. Потом к Хохфильцену Саша разбежался и хорошо выступил.



Планирует ли он бежать все гонки чемпионата мира, включая миксты, или сосредоточится на отдельных стартах? Чтобы окончательно решить этот вопрос, надо пройти сбор и оценить состояние спортсмена. Изначально мы готовы бежать все гонки. Александр готов к этому. Готов бороться в личных гонках и эстафетах. Не хочу предсказывать, где конкретно будут медали. Нам нужно бороться за подиумы», — передаёт слова Касперовича «Спорт день за днём».