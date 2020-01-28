Касперович: Логинов готов бежать все семь гонок чемпионата мира, включая миксты

Тренер Александр Касперович, личный наставник Александра Логинова, рассказал о состоянии спортсмена перед чемпионатом мира по биатлону в Антхольце (Италия), а также отметил, что его подопечный готов выступить во всех семи гонках.
«Сборная России отправилась в Риднау. У старшего тренера команды есть план подготовки к чемпионату мира. У меня тоже он есть. Я думаю, что подготовка пройдет успешно. Конечно, есть что дорабатывать перед чемпионатом мира, но я доволен состоянием Александра перед мировым первенством.
Мы уже обсуждали, что у Александра из-за травм были проблемы с подготовкой к первой половине сезона. Я даже был удивлен, когда он достаточно успешно выступил на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде, потому что перед стартом шла речь о том, надо ли вообще выступать или нет. Потом к Хохфильцену Саша разбежался и хорошо выступил.
Планирует ли он бежать все гонки чемпионата мира, включая миксты, или сосредоточится на отдельных стартах? Чтобы окончательно решить этот вопрос, надо пройти сбор и оценить состояние спортсмена. Изначально мы готовы бежать все гонки. Александр готов к этому. Готов бороться в личных гонках и эстафетах. Не хочу предсказывать, где конкретно будут медали. Нам нужно бороться за подиумы», — передаёт слова Касперовича «Спорт день за днём».
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
-
18:21
-
18:19
-
14:41
-
14:17
-
14:08
-
12:29
-
10:36
-
08:25
-
08:10
-
08:05
- 27 января 2020
-
21:31
-
19:29
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
15:45
-
15:42
-
15:33
-
15:29
-
14:49
-
14:42
-
12:32
-
12:27
-
12:00
-
11:41
-
11:16
-
11:07
-
11:00
-
10:47
-
09:48
-
08:31