Биатлонистка Шевченко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира среди юниоров

На юниорском чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария), закончился женский спринт. Победу одержала россиянка Анастасия Шевченко, безупречно отстрелявшая на двух огневых рубежах. Второе место заняла зашедшая на один штрафной круг норвежка Аасне Скреде. Третье время, несмотря на три промаха, показала болгарка Милена Тодорова.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Юниорки. Спринт. 7,5 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 23.19, 3 (0 штрафных кругов).

2. Аасне Скреде (Норвегия) – отставание 40,9 (1).

3. Милена Тодорова (Болгария) — +48,4 (3)…

10. Анастасия Гореева (Россия) — +1.29,2 (1).

11. Анастасия Халиуллина (Россия) — +1.32,0 (1)…

44. Алина Кудисова (Россия) — +2.57,2 (4).