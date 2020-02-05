СБР должен возместить IBU более € 170 тыс.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что организация должна компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более € 170 тыс. для выполнения одного из условий восстановления в правах.
«Окончательной суммы компенсации пока нет, цифры гуляют. Сначала IBU насчитал нам 700 тысяч евро, и на момент проведения конгресса оставалось погасить еще 170 тысяч. Но надо понимать следующее: цифра не была окончательной, потому что программа антидопингового тестирования завершилась только 31 октября. Плюс добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций. Нам сообщили, что сумму, которая отражала бы расходы по состоянию на сегодня, нам пришлют в ближайшее время. Мы изучим её и обсудим во время предстоящего чемпионата мира. Пока точная сумма не известна», — приводит слова Голикова ТАСС.
В 2017 году СБР был частично поражён в правах. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.
В октябре 2019 года конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР, так как национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.
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