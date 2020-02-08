Бабиков одержал третью подряд победу на этапе Кубка России
Выступающий за Республику Башкортостан биатлонист Антон Бабиков стал победителем суперспринта на 5 км на восьмом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке. Для Бабикова эта победа стала третьей подряд.
Второе место в суперспринте занял Александр Попов из Ямало-Ненецкого автономного округа, третий результат показал его партнёр по команде Дмитрий Абашев.
9 февраля биатлонисты будут соревноваться в марафонской гонке на 40 км.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Мужчины. Суперспринт 5 км
1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 16.35,1 (0+0)
2. Александр Попов (Ямало-Ненецкий АО) — +23,9 (1+1)
3. Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО) — +24,5 (0+0)…
6. Юрий Шопин (Ульяновская область) — +34,5 (2+2).
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