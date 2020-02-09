Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Стал известен состав сборной Норвегии на грядущий чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдёт в итальянском городе Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля.
Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Антхольц-Антерсельва (Италия). Сборная Норвегии
Женщины: Тириль Экхофф, Каролин Оффигстад Кноттен, Марте Олсбю Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Мужчины: Александр Андерсен, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф лидирует в общем зачёте Кубка мира. Среди мужчин норвежец Йоханнес Бё располагается на третьей строчке в общем зачёте, Тарьей Бё – на пятой.
Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве откроет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля.
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