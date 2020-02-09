Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии на грядущий чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдёт в итальянском городе Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Антхольц-Антерсельва (Италия). Сборная Норвегии



Женщины: Тириль Экхофф, Каролин Оффигстад Кноттен, Марте Олсбю Рёйселанд, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд.



Мужчины: Александр Андерсен, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф лидирует в общем зачёте Кубка мира. Среди мужчин норвежец Йоханнес Бё располагается на третьей строчке в общем зачёте, Тарьей Бё – на пятой.

Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве откроет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля.