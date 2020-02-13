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Чемпионат мира по биатлону — 2020. Прямая трансляция 13 февраля

Чемпионат мира по биатлону — 2020. Прямая трансляция 13 февраля
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 13 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону пройдёт смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.

В составе сборной России на первом этапе выступит Ирина Старых, на втором — Екатерина Юрлова-Перхт, на третьем — Матвей Елисеев, на четвёртом — Александр Логинов.

Прямая трансляция смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в смешанной эстафете золото выиграла сборная Норвегии, серебряными призёрами стали немцы, бронза досталась итальянцам. Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, продемонстрировала четвёртый результат.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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