Богалий: стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона и что так часто смешим народ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала об отличиях в структуре сборных России её и нынешнего поколений.



«Биатлон раньше был более закрытым. В прессе появлялась та информация, которая должна была появиться, и все ситуации решались внутри коллектива. У нас были проблемы, было много чего, но сор из избы не выносили. Мы работали как команда. Позже пошли какие-то раздраи, люди стали говорить об этом публично. А последние полтора года нас всех просто трясёт.



Мне стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона и что так часто смешим народ. Кто-то уже не смотрит биатлон из-за всего, что происходит вокруг.



Но я призываю верить в команду и делать для её успеха то, что в наших силах, чтобы и биатлон становился лучше, и ребята подрастали. И первая команда сейчас на чемпионате мира будет стараться проявить все свои лучшие качества. Поверьте, никто не хочет выступить плохо. И многое для биатлона зависит от руководства, поэтому хочу пожелать Владимиру Драчёву стойкости и думать больше всё же о нынешнем чемпионате мира, а не о лете. А все ребята на чемпионате мира выйдут и выложатся на сто процентов», — цитирует Богалий «Российская газета».