Богалий: стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона и что так часто смешим народ

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала об отличиях в структуре сборных России её и нынешнего поколений.
«Биатлон раньше был более закрытым. В прессе появлялась та информация, которая должна была появиться, и все ситуации решались внутри коллектива. У нас были проблемы, было много чего, но сор из избы не выносили. Мы работали как команда. Позже пошли какие-то раздраи, люди стали говорить об этом публично. А последние полтора года нас всех просто трясёт.
Мне стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона и что так часто смешим народ. Кто-то уже не смотрит биатлон из-за всего, что происходит вокруг.
Но я призываю верить в команду и делать для её успеха то, что в наших силах, чтобы и биатлон становился лучше, и ребята подрастали. И первая команда сейчас на чемпионате мира будет стараться проявить все свои лучшие качества. Поверьте, никто не хочет выступить плохо. И многое для биатлона зависит от руководства, поэтому хочу пожелать Владимиру Драчёву стойкости и думать больше всё же о нынешнем чемпионате мира, а не о лете. А все ребята на чемпионате мира выйдут и выложатся на сто процентов», — цитирует Богалий «Российская газета».
- 12 февраля 2020
-
20:12
-
19:00
-
18:50
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:03
-
15:36
-
15:15
-
14:46
-
14:39
-
14:36
-
14:05
-
13:40
-
12:21
-
12:19
-
11:46
-
11:38
-
10:43
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:20
-
09:13
-
08:45
-
00:15
- 11 февраля 2020
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:20
-
20:50
-
19:16
-
18:53
-
15:47