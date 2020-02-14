Чемпионат мира по биатлону 2020. Прямая трансляция 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.



Участие в гонке примут четыре россиянки — Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.



Прямая трансляция женской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала.



На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в женском спринте победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Серебряным призёром стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Бронза досталась немке Лауре Дальмайер. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая восьмой.



Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.