Губерниев: мне сейчас неловко за историю с Мартеном Фуркадом

Комментатор Дмитрий Губерниев признался, что ему неловко за свои слова в адрес французского биатлониста Мартена Фуркада.



В 2017 году во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене при смене этапа Мартен подтолкнул Александра Логинова, а на финише закрыл коридор Антону Шипулину. «Мартен, ты свинья!» — сказал тогда, комментируя эти эпизоды, Губерниев.



«Бывало ли такое, чтобы часа в три ночи я не мог заснуть, потому что перебирал свои ошибки? Разные были моменты. Мне сейчас неловко за историю с Мартеном Фуркадом.



Сейчас у нас великолепные отношения, и я понимаю, что он имел в виду. Но поймите, тогда я впрягался не только за Логинова, а за страну в том числе. Это правда. Много было нюансов, и я тогда ответил жёстко. А мы с ним потом помирились, сейчас он знает о моей поддержке. И теперь меня уже обвиняют в другом: как же, ты его называл свиньёй, а теперь вы с ним!» — приводит слова Губерниева «Комсомольская правда».