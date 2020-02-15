Биатлонист Устюгов — о своей дисквалификации: беспредел есть беспредел

Россиянин Евгений Устюгов, который был дисквалифицирован Международным союзом биатлонистов (IBU) на два года за нарушение антидопинговых правил и лишён золотой медали ОИ-2014 в Сочи, назвал это решение беспределом.



«Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлён, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.



Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, всё может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошёл в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав. Буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Евгений объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.



Из-за дисквалификации Евгения Устюгова Россия лишилась первого места в общекомандном медальном зачёте Олимпиады — 2014 в Сочи.



Биатлонист в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.