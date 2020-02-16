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Логинов поднялся на 4-ю строчку в общем зачёте Кубка мира

Логинов поднялся на 4-ю строчку в общем зачёте Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на четвёртую строчку общего зачёта Кубка мира по биатлону после того, как завоевал бронзовую медаль в гонке преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). В общем зачёте Логинов опередил француза Симона Детьё и норвежца Тарьея Бё. Первую строчку удерживает француз Мартен Фуркад.

Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт после 15 гонок
1. Мартен Фуркад (Франция) – 692 очка.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 622.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 576.
4. Александр Логинов (Россия) – 544.
5. Тарьей Бё (Норвегия) – 542...
13. Матвей Елисеев (Россия) – 361.

Со статистикой общего зачёта Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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