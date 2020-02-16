Логинов поднялся на 4-ю строчку в общем зачёте Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на четвёртую строчку общего зачёта Кубка мира по биатлону после того, как завоевал бронзовую медаль в гонке преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). В общем зачёте Логинов опередил француза Симона Детьё и норвежца Тарьея Бё. Первую строчку удерживает француз Мартен Фуркад.

Биатлон. Мужчины. Кубок мира. Общий зачёт после 15 гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) – 692 очка.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – 622.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 576.

4. Александр Логинов (Россия) – 544.

5. Тарьей Бё (Норвегия) – 542...

13. Матвей Елисеев (Россия) – 361.

Со статистикой общего зачёта Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».