Ярошенко: вместо Халили можно было поставить в эстафету Малышко или Бабикова

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на включение в эстафетный состав сборной России на чемпионате мира в Антхольце юниора Карима Халили.

«При всём уважении к тренерскому штабу, я такого не помню, чтобы человек, который даже не выигрывал юниорский чемпионат, сразу бежал в эстафете. С тем же успехом можно было поставить и опытного бойца Дмитрия Малышко, и Антона Бабикова. Почему выбор пал именно на этого спортсмена, я до сих пор не понимаю. Не понимаю по многим причинам, в том числе я не видел, чтобы он бежал отбор вместе со всеми мужчинами. Это юниор, да, талантливый, но не чемпион мира — я не видел ничего сверхъестественного.



Я бы понял, если бы у нас был такой кадровый голод, как в некоторых других командах. Тогда да, берут лучшего юниора. Я не спорю, что он сильный юниор, но чтобы выступать в эстафете на чемпионате мира, надо быть сильным мужиком. Но раз раздают авансы, значит, верят в него.

Я не понимаю, по какому критерию отбирают биатлонистов в сборную. Возможно, мы чего-то с вами не знаем и критиковать выбор тренеров мы не можем, потому что мы сами не тренеры. Поставили Халили — пускай, посмотрим. Главное, чтобы этот груз аванса не раздавил его ещё до старта», — приводит слова Ярошенко News.ru.