Ярошенко: вместо Халили можно было поставить в эстафету Малышко или Бабикова

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на включение в эстафетный состав сборной России на чемпионате мира в Антхольце юниора Карима Халили.
«При всём уважении к тренерскому штабу, я такого не помню, чтобы человек, который даже не выигрывал юниорский чемпионат, сразу бежал в эстафете. С тем же успехом можно было поставить и опытного бойца Дмитрия Малышко, и Антона Бабикова. Почему выбор пал именно на этого спортсмена, я до сих пор не понимаю. Не понимаю по многим причинам, в том числе я не видел, чтобы он бежал отбор вместе со всеми мужчинами. Это юниор, да, талантливый, но не чемпион мира — я не видел ничего сверхъестественного.
Я бы понял, если бы у нас был такой кадровый голод, как в некоторых других командах. Тогда да, берут лучшего юниора. Я не спорю, что он сильный юниор, но чтобы выступать в эстафете на чемпионате мира, надо быть сильным мужиком. Но раз раздают авансы, значит, верят в него.
Я не понимаю, по какому критерию отбирают биатлонистов в сборную. Возможно, мы чего-то с вами не знаем и критиковать выбор тренеров мы не можем, потому что мы сами не тренеры. Поставили Халили — пускай, посмотрим. Главное, чтобы этот груз аванса не раздавил его ещё до старта», — приводит слова Ярошенко News.ru.
- 18 февраля 2020
-
00:30
- 17 февраля 2020
-
23:14
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
19:45
-
16:48
-
16:37
-
16:02
-
15:48
-
15:07
-
14:54
-
14:11
-
13:51
-
12:56
-
12:46
-
12:38
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:22
-
10:44
-
10:20
-
09:57
-
09:47
-
09:37
-
08:54
-
08:45
-
00:19
- 16 февраля 2020
-
22:19
-
21:40
-
20:57
-
20:40
-
20:04
-
19:48