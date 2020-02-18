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Жаклен пропустит индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Жаклен пропустит индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французский биатлонист Эмильен Жаклен пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Об этом сообщает RMC Sport.

Вместо Жаклена в индивидуальной гонке примет участие Фабьен Клод.

16 февраля 24-летний французский биатлонист одержал победу в гонке преследования. Для Жаклена эта медаль стала первой на чемпионатах мира. Француз, не допустив ни одного промаха, опередил норвежского биатлониста Йоханнеса Бё на финише. Третье место в гонке преследования занял российский спортсмен Александр Логинов.

В общем зачёте Кубка мира Эмильен Жаклен поднялся на седьмую строчку. Со статистикой общего зачёта можно ознакомиться на «Чемпионате».

Индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин состоится 19 февраля.

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