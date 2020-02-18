Рёйселанд — о призовых за ЧМ: я заработала много денег, но это плата за годы работы

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала о призовых, полученных за успешное выступление на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

«Я заработала много денег, но это плата за долгие годы работы. Прошло много лет с тех пор, как я попала в национальную сборную, где ничего не зарабатывала. $ 25 тыс. за победу – это внушительно. Я очень довольна, что Международный союз биатлонистов выплачивает крупные призовые. Это поддерживает спортсменов, так как найти спонсоров непросто, особенно в Норвегии. Хорошо, когда можешь жить на призовые и не зависеть от спонсоров», – цитирует Рёйселанд VG.

На чемпионате мира норвежская биатлонистка одержала победу в спринте, а также завоевала бронзовую медаль в гонке преследования.