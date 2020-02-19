Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Свендсен раскритиковал сборную Норвегии за результаты на чемпионате мира

Свендсен раскритиковал сборную Норвегии за результаты на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен заявил, что представителям сборной Норвегии пора выигрывать медали. В противном случае чемпионат мира в Антхольце можно будет считать неудачным.

«Жаклен посильнее Йоханнеса будет в финишном спринте, так что поражение Йоханнеса в гонке преследования было ожидаемым. Норвежцев не устраивает, как прошли первые две гонки. Пора бы уже показывать результат, иначе чемпионат выйдет неудачным. Давление на команду, конечно, присутствует», — цитирует Свендсена «Матч ТВ».

Интересно, что норвежская команда лидирует в медальном зачёте мирового первенства. По итогам семи гонок на её счету две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая.

С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020