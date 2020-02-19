Свендсен раскритиковал сборную Норвегии за результаты на чемпионате мира

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен заявил, что представителям сборной Норвегии пора выигрывать медали. В противном случае чемпионат мира в Антхольце можно будет считать неудачным.
«Жаклен посильнее Йоханнеса будет в финишном спринте, так что поражение Йоханнеса в гонке преследования было ожидаемым. Норвежцев не устраивает, как прошли первые две гонки. Пора бы уже показывать результат, иначе чемпионат выйдет неудачным. Давление на команду, конечно, присутствует», — цитирует Свендсена «Матч ТВ».
Интересно, что норвежская команда лидирует в медальном зачёте мирового первенства. По итогам семи гонок на её счету две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая.
С полным расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».
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