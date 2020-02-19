Фуркад превзошёл достижение советских биатлонистов

Французский биатлонист Мартен Фуркад, который 19 февраля выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия), установил новый рекорд, превзойдя достижение советских спортсменов Владимира Меланьина и Александра Тихонова, а также финна Хейкки Иколы.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в четвёртый раз в карьере. До этого дня рекорд составлял три победы.



Впервые этот рекорд установил Меланьин, который выигрывал индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в 1959, 1962 и 1963 годах. С тех пор никому не удавалось превзойти это достижение. Только три человека его повторили: Тихонов (1969, 1970, 1973), Икола (1974, 1977, 1981) и сам Фуркад (2013, 2015, 2016).



Вторым в индивидуальной гонке в Антхольце стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.