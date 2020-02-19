Фуркад превзошёл достижение советских биатлонистов

Французский биатлонист Мартен Фуркад, который 19 февраля выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия), установил новый рекорд, превзойдя достижение советских спортсменов Владимира Меланьина и Александра Тихонова, а также финна Хейкки Иколы.
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в четвёртый раз в карьере. До этого дня рекорд составлял три победы.
Впервые этот рекорд установил Меланьин, который выигрывал индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в 1959, 1962 и 1963 годах. С тех пор никому не удавалось превзойти это достижение. Только три человека его повторили: Тихонов (1969, 1970, 1973), Икола (1974, 1977, 1981) и сам Фуркад (2013, 2015, 2016).
Вторым в индивидуальной гонке в Антхольце стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.
- 19 февраля 2020
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:42
-
17:26
-
17:16
-
16:51
-
16:43
-
16:29
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:50