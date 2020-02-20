Лессер: объясните, как работает система отбора в сборную России. Никто этого не понимает

Немецкий биатлонист Эрик Лессер удивлён отсутствием в составе сборной России Максима Цветкова, Антона Бабикова и Алексея Слепова.



«Я был бы очень благодарен, если бы вы сумели разъяснить мне, как вообще работает российская система отбора. Ни наша команда, ни другие не понимают, по какой системе проходит отбор в сборную России.



Антон Бабиков, Максим Цветков — сильные, молодые ребята, они отлично выступали на Кубке мира, и в следующий момент они даже не на Кубке IBU, а бегают где-то на внутренних российских соревнованиях без шансов попасть в сборную, без шансов завоевать что-то серьёзное.



Алексей Слепов всё время бегает только на Кубке IBU, показывает прекрасное время по дистанции — и что? Тоже без шансов, что его возьмут на Кубок мира. Нам же лучше, когда россияне выставляют слабую команду. Но, если без шуток, это всё совершенно мне непонятно», — цитирует Лессера «Матч ТВ».