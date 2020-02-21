Экхофф объяснила, почему горничные считают норвежских биатлонистов странными

Биатлонистка Тириль Экхофф объяснила, зачем спортсмены сборной Норвегии покрывают полы в гостиничных номерах, в которых проживают во время соревнований, полиэтиленовой плёнкой.

«Мы делаем это, потому что не хотим дышать пылью. В комнатах часто бывает очень сухой воздух, а когда на полу ещё и ковёр, то пыль лёгко попадает в горло и его приходится прочищать. Но если положить плёнку, то можно избежать попадания пыли в горло. Думаю, что горничные в отелях считают нас странными. Возможно, именно так выглядели комнаты, где проходили убийства в популярном сериале «Декстер»», — приводит слова Экхофф TV2.

«Мы делаем это только тогда, когда на полу ковёр, а не паркет. На коврах много пыли, которая быстро попадает в дыхательные пути. После лыжных гонок мы восприимчивы ко всем видам пыли. А если у кого-то ещё и аллергия на пыль, то нос сразу заложит и возникнут проблемы, поэтому мы и принимаем такие меры предосторожности, возим с собой большие рулоны плёнки. Наверное, мы единственная нация, которая так делает», — добавила Ингрид Ландмарк Тандреволд.