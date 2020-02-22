Домрачева: если серьёзно потренироваться, сумеем с Бьорндаленом обогнать подопечных

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как ей вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом работается в сборной Китая по биатлону – единственной командой в мире, где тренеры могут выступить лучше спортсменов.

«Если серьёзно потренироваться, наверное, сумеем обогнать подопечных, но все силы тратим как раз на то, чтобы они бежали быстрее нас. Вообще напрямую не состязаемся, за контрольными тренировками наблюдаем со стороны, чтобы подметить все нюансы.

Двигаемся вперед. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять. Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября. По сути, ещё не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаём друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.

Для серьёзного результата года мало, но ребята начинают не с нуля, это радует. Две девочки у нас хоть и молодые, но уже проявили себя на юниорских стартах. Здесь надо быть аккуратным, не перегрузить сегодня, чтобы завтра они смогли раскрыться. В то же время и за прогрессом нужно следить, иначе затормозится. В общем, стремимся дать адекватную нагрузку, соответствующую индивидуальным особенностям», — приводит слова Домрачевой сайт «Матч ТВ».