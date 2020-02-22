Драчёв: решили проверить, почему Касперович находится в команде России. Это шоу

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на ситуацию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Это шоу, как обычно, чтобы порадовать болельщиков. Подняли всю команду перед эстафетой, сделали такой жест. Конечно, это всё с подачи Международного союза биатлонистов (IBU). Постановление пока не буду показывать. Это официальное письмо в полицию из IBU, чтобы провели проверку, почему Александр Касперович находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация. Вместе с этим просят проверить его дальнейшие шаги по Александру Логинову.
Сейчас будем разбираться, при чём здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения ещё раз.
Всех подключили, я звонил и заместителю руководителя нашего МИД, наша прокуратура подключается. Мы сейчас едем в участок, Логинов остаётся готовиться к гонке. Слава богу, к Старых не приехали", — цитирует Драчёва «Матч ТВ».
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