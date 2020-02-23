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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антхольце, Поршнев — 26-й

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антхольце, Поршнев — 26-й
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась заключительная гонка – мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряным призёром стал француз Кентен Фийон Майе. Бронзу в борьбе с норвежцем Тарьеем Бё завоевал француз Эмильен Жаклен.

Лучший из россиян Никита Поршнев допустил 4 промаха и финишировал 26-м.

Лидер сборной России чемпион мира в спринте Александр Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности. До середины ночи Логинов подписывал протокол обыска, состоявшегося накануне утром.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 38.09,5 (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 42,0 (3)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – +55,0 (2)...
26. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,1 (4)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — +4.18,6 (7).

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт 15 км
23 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
38:09.5
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+42.0
3
Эмильен Жаклен
Франция
+55.0
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