Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антхольце, Поршнев — 26-й

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась заключительная гонка – мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряным призёром стал француз Кентен Фийон Майе. Бронзу в борьбе с норвежцем Тарьеем Бё завоевал француз Эмильен Жаклен.
Лучший из россиян Никита Поршнев допустил 4 промаха и финишировал 26-м.
Лидер сборной России чемпион мира в спринте Александр Логинов отказался от участия в масс-старте из-за психологической неготовности. До середины ночи Логинов подписывал протокол обыска, состоявшегося накануне утром.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 38.09,5 (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 42,0 (3)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – +55,0 (2)...
26. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,1 (4)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — +4.18,6 (7).
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