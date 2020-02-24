Логинов заработал $ 50 тыс. на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов заработал призовые в размере $ 50 тыс. за выступление на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия), который проходил с 13 по 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Логинов единственный, кто завоевал медали для сборной России. 28-летний спортсмен одержал победу в спринтерской гонке и завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.
Помимо Логинова, призовые за выступление на чемпионате мира получат и другие российские биатлонисты: Екатерина Юрлова-Перхт ($ 11,4 тыс.), Матвей Елисеев ($ 8,9 тыс.), Никита Поршнев ($ 6,5 тыс.), Евгений Гараничев ($ 5,7 тыс.) и Ирина Старых ($ 2,7 тыс.).
Среди всех биатлонистов больше всего заработала норвежка Марте Рёйселанд. Спортсменка завоевала пять золотых и две бронзовых медали и заработала $ 107 тыс.
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