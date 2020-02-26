Резцова и Глазырина не вышли в финал суперспринта на ЧЕ по биатлону в Раубичах

В Раубичах (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 26 февраля, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла представительница Беларуси Динара Алимбекова. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Виктория Сливко, ставшая седьмой.



Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 9.42,0 (0+1).

2. Валентина Семеренко (Украина) — +2,3 (0+1).

3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — +12,0 (0+0)...

7. Виктория Сливко (Россия) — +19,2 (0+1)...

12. Евгения Павлова (Россия) — +32,0 (0+1)...

25. Ульяна Кайшева (Россия) — +45,8 (0+2)...

27. Анастасия Поршнева (Россия) — +48,6 (1+2)...

31. Кристина Резцова (Россия) — +53,4 (2+2)...

73. Екатерина Глазырина (Россия) — +1.34,1 (3+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня. Таким образом, в финал из россиянок не попали Кристина Резцова и Екатерина Глазырина.