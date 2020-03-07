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Драчёв: возможно, время Гараничева проходит

Драчёв: возможно, время Гараничева проходит
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил выступления некогда лидера сборной России Евгения Гараничева в текущем сезоне.

«Сейчас трудно сказать, что с ним произошло, но, возможно, его время проходит. Как говорится, Акела промахнулся. Что с ним будет дальше? Время покажет, но у нас есть молодежь, будем ориентироваться на нее», — цитирует Драчёва ТАСС.

32-летний Гараничев — бронзовый олимпийский призёр Сочи-2014. На этапах Кубка мира он 27 раз попадал на подиумы (15 личных медалей и 12 — эстафетных).

В текущем сезоне Евгений выступает неудачно. В общем зачёте Кубка мира он располагается на 32-й позиции, а его лучшее личное выступление пришлось на индивидуальную гонку в Поклюке (Словения), где он стал шестым.

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