Й. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Елисеев — 16-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Месте (Чехия). Йоханнес допустил три промаха на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, избежавший штрафных кругов. Бронзовым призёром стал немец Арнд Пайффер, промахнувшийся лишь однажды.
Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 2 раза и финишировал 16-м, Эдуард Латыпов с девятью промахами стал 28-м. Лидер сборной Александр Логинов пропустил гонку по состоянию здоровья.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0).
3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3).
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +27,9.
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9…
14. Мартен Фуркад (Франция) — +1.32,5 (3).
16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4)…
28. Эдуард Латыпов — +4.41,0 (9).
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