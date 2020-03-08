Й. Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Елисеев — 16-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Месте (Чехия). Йоханнес допустил три промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, избежавший штрафных кругов. Бронзовым призёром стал немец Арнд Пайффер, промахнувшийся лишь однажды.



Лучший из россиян — Матвей Елисеев — промахнулся 2 раза и финишировал 16-м, Эдуард Латыпов с девятью промахами стал 28-м. Лидер сборной Александр Логинов пропустил гонку по состоянию здоровья.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Масс-старт. 15 км



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 39.32,7 (3 промаха).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 15,1 (0).

3. Арнд Пайффер (Германия) — +25,0 (3).

4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +27,9.

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +27,9…

14. Мартен Фуркад (Франция) — +1.32,5 (3).

16. Матвей Елисеев (Россия) — +59,8 (4)…

28. Эдуард Латыпов — +4.41,0 (9).