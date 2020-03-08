Хованцев назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России определился с составом женской сборной России на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Поскольку квота позволяет российской команде выставить на личные гонки только пять спортсменок, одна из них пропустит спринт и пасьют.
Отметим, что Миронова по причине болезни пропустила завершившийся сегодня этап Кубка мира в Нове-Месте.
«Кто будет здоров, тот и побежит», — цитирует Хованцева ТАСС.
Этап в Контиолахти пройдёт с 12 по 15 марта, в программе соревнования спринтерские гонки, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.
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