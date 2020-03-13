Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 13 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:30 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая 30-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (38-й), Лариса Куклина (44-й), Екатерина Юрлова-Перхт (58-й) и Кристина Резцова (88-й).
Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 18-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
В рамках этапа Кубка мира в Контиолахти также состоятся гонки преследования, супермикст и смешанная эстафета.
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