В IBU объяснили, почему этап Кубка мира в Контиолахти не был отменён полностью

Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бойгард прокомментировал изначальное решение организации не отменять этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за угрозы распространения коронавируса. Спортсмены провели спринты и гонки преследования, но затем не состоялись супермикст и смешанная эстафета.

«После спринта в пятницу мы провели встречу с организаторы и тренерами. Исходя из сложившейся ситуации, мы решили, что в субботу гонки также могут состояться. IBU придерживался национальных правил здравоохранения, которые были объявлены. Ничто не указывало на то, что в Финляндии происходит что-то странное», — приводит слова Бойгарда NRK.

Ранее был отменён заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене. В общем зачёте Кубка мира по биатлону победили норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.