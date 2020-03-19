Польховский — о назначении на пост тренера женской сборной: в первый раз слышу

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский отметил, что разговоры об уходе старшего тренера женской национальной команды Виталия Норицына вполне могут существовать, но весь тренерский штаб продолжает работу до окончания контрактов. Ранее глава СБР Владимир Драчёв заявил, что в скором времени состоится собрание совместно с Министерством спорта РФ, где будут подводиться итоги сезона, а также состоится утверждение тренеров.

Польховский сказал, что не знает о своём возможном назначении на эту должность.

«В первый раз слышу, если честно», — цитирует его «Р-Спорт».

Также он прокомментировал возможный уход Норицына.

«У нас демократия, говорить можно всё что угодно и всем. Не могу сказать, на основании чего можно думать. Какие глупости ходят: у Норицына есть контракт до конца мая, как и у всех тренеров сборной команды. Они работают до этого времени», — сказал Польховский.