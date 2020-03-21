Сливко — о коронавирусе: не нужно истерить и впадать в панику

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, чем занимается в условиях карантина из-за угрозы коронавируса.
«Я помню, как были птичий грипп, свиной грипп. Тогда до такого не доходило — чтобы всё отменялось, границы закрывались. Конечно, сейчас это новый вирус, непонятный. Он напугал уже весь мир, с каждым днём всё больше и больше заболевших.
Я считаю, что не нужно истерить и впадать в панику, но важно все меры предосторожности соблюдать. Необходимо мыть руки, минимизировать число контактов. Я из дома выхожу только при необходимости — на тренировку или купить продукты. И то стараюсь брать не на один день, а минимум на неделю. Больше никуда не хожу. Не бываю в закрытых помещениях, не встречаюсь с друзьями.
Тренируюсь ли? Конечно. Я не помню случая, чтобы уже в марте сезон завершался. Всем нужно кататься, спортсмены смотрят в будущее. Закатка очень важна. Невозможно взять и бросить всё. Если сейчас не поддерживать форму, можно стать вообще «нулевым» и потом начинать собирать себя заново. Так что ищем любые способы. Сегодня вот я каталась по полям, пока был наст. Смех смехом, но действительно пришлось вот так делать, ведь все стадионы закрыты», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».
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