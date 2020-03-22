Источник: лыжница Нильссон может перейти в биатлон

Известная шведская лыжница Стина Нильссон может сменить вид спорта и перейти в биатлон. Журналисты шведского канала SVT заметили, как Стина проводит стрелковую тренировку на стадионе в Эстерсунде.
26-летняя Нильссон олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный призёр первенств планеты, также она многократная победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
Минувший сезон Нильссон завершила досрочно. Ещё в январе, после первой же гонки, она снялась с «Тур де Ски» из-за стрессового перелома ребра. Планировалось, что Стина вернётся к соревнованиям через шесть недель. Однако вместо этого последовало заявление спортсменки о досрочном завершении сезона.
Если слухи о переходе Нильссон в биатлон подтвердятся, то у неё есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.
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