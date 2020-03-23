Губерниев принял участие в популярном челлендже и объявил битву луков. Фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев предложил подписчикам определить, в каком из образов он выглядит лучше всего. Губерниев показал в «Инстаграме» три фотографии, на которых он запечатлён в разных костюмах.

«Друзья! Как и моя несравненная подруга Тина Канделаки, объявляю битву луков! Какой лук вам больше нравится? Форма яркая, спортивная! 1, 2 или 3? Голосуем, жду огня в комментариях! Всем здоровья!» — написал комментатор, прикрепив текст к фотографиям.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Напомним, также Губерниев положительно оценил фотографию российской лыжницы Натальи Непряевой, назвав её красоткой, и обменялся репликами с хореографом Ильёй Авербухом.

«Красотка моя». Губерниев оценил фото Непряевой