Логинов и Юрлова-Перхт возглавили рейтинги СБР по итогам сезона

Технический комитет Союза биатлонистов России опубликовал итоговые рейтинги сезона-2019/2020. Лучшим биатлонистом стал Александр Логинов, набравший 1611 очков, а у женщин не было равных Екатерине Юрловой-Перхт (1159).

Мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1611

2. Матвей Елисеев (Москва) – 1363

3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 941

4. Саид Каримулла Халили (Москва) — 777

5. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 772

6. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) – 755.

Женщины

1. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — 1159

2. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 1118

3. Виктория Сливко (Тюменская область) — 956

4. Евгения Павлова (Новосибирская область) — 924

5. Екатерина Глазырина (Свердловская область) — 912

6. Светлана Миронова (Свердловская область) — 911.