Логинов и Юрлова-Перхт возглавили рейтинги СБР по итогам сезона

Технический комитет Союза биатлонистов России опубликовал итоговые рейтинги сезона-2019/2020. Лучшим биатлонистом стал Александр Логинов, набравший 1611 очков, а у женщин не было равных Екатерине Юрловой-Перхт (1159).
Мужчины
1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1611
2. Матвей Елисеев (Москва) – 1363
3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 941
4. Саид Каримулла Халили (Москва) — 777
5. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 772
6. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) – 755.
Женщины
1. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) — 1159
2. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 1118
3. Виктория Сливко (Тюменская область) — 956
4. Евгения Павлова (Новосибирская область) — 924
5. Екатерина Глазырина (Свердловская область) — 912
6. Светлана Миронова (Свердловская область) — 911.
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