Биатлонистка Хинц из-за карантина отметила день рождения в одиночестве. Видео

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц выложила в свой «инстаграм» видео, в котором в шутливой форме пожаловалась, что из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, ей пришлось отпраздновать день рождения в одиночестве. Спортсменка расставила бокалы на столе, за которым никого, кроме неё, не оказалось.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.