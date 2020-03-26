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Биатлонистка Хинц из-за карантина отметила день рождения в одиночестве. Видео

Биатлонистка Хинц из-за карантина отметила день рождения в одиночестве. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц выложила в свой «инстаграм» видео, в котором в шутливой форме пожаловалась, что из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, ей пришлось отпраздновать день рождения в одиночестве. Спортсменка расставила бокалы на столе, за которым никого, кроме неё, не оказалось.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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