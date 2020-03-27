СБР поменял логотип на время карантина. Фото

Союз биатлонистов России представил обновлённый логотип, который будет являться символом организации на протяжении всего периода карантина, введение которого было вызвано пандемией коронавирусной инфекции. Теперь силуэт биатлониста располагается в домике — таким образом в СБР рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в официальном «твиттере» СБР.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс. В России известно о 840 случаях заражения коронавирусом. 38 человек выздоровели, зафиксированы три летальных исхода.
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