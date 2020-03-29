Фуркад: не беспокоюсь по поводу решения завершить карьеру, хоть и знаю, что буду скучать

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, по окончании сезона-2019/2020 объявивший о завершении карьеры, рассказал о первых неделях после такого решения.



«Действительно не беспокоюсь по поводу своего решения. Да, возможно, это придёт позже. Само собой, буду скучать по адреналину, конкуренции, образу жизни. Тем не менее сейчас во всём этом вижу не остановку, а новое начало.



Безусловно, непросто поставить точку в двадцатилетней истории, но сейчас я воодушевлён тем, что только предстоит сделать», — приводит слова француза Le Figaro.



31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.