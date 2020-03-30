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Тихонов — о статистике по коронавирусу: в Беларуси не врут, в отличие от России

Тихонов — о статистике по коронавирусу: в Беларуси
Тихонов — о статистике по коронавирусу: в Беларуси не врут, в отличие от России
Биатлон 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который живёт в Беларуси, прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом.

«Здесь есть президент, есть законы. Никакой паники нет. Абсолютно», — приводит его слова «Спорт день за днём».

Тихонова спросили, нет ли у него подозрений, что реальных цифр по заражённым просто не говорят.

«В Беларуси не врут. В отличие от России», — заявил он.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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