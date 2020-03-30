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Итальянский биатлонист Хофер посоветовал россиянам не нарушать карантин

Итальянский биатлонист Хофер посоветовал россиянам не нарушать карантин
Биатлон 0

Двукратный призёр Олимпийских игр итальянец Лукас Хофер обратился к россиянам с просьбой придерживаться правил карантина в период эпидемии коронавируса.

«Самое главное для вас сейчас — просто оставаться дома, потому что вы видите, что происходит вокруг вас. Можете посмотреть на Италию, Францию, Испанию — там масса заражённых, и их количество только растёт.

В Ломбардии ситуация действительно серьёзная, это похоже на войну. Очень надеюсь, что вы послушаетесь рекомендации власти, будете следить за своим здоровьем и при этом за здоровьем пожилых людей. Защитите всех своих родных у себя дома и будьте здоровы», — цитирует Хофера «Матч ТВ».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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