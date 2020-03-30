Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал положительный результат
Союз биатлонистов России получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщил президент СБР Владимир Драчёв.
«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и её мама Екатерина находятся в стационаре.
Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у неё прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела ещё дома. Повторюсь, ждём окончательную информацию, в том числе от врачей», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
Читайте также
- 30 марта 2020
-
11:56
-
11:47
-
11:38
-
10:12
-
10:03
-
09:26
- 29 марта 2020
-
22:23
-
19:45
-
18:37
-
17:27
-
16:46
-
16:10
-
14:14
-
12:10
-
04:16
- 28 марта 2020
-
23:38
-
14:51
-
14:21
-
13:23
-
11:31
-
11:16
-
10:56
- 27 марта 2020
-
11:45
-
10:57
-
10:41
-
10:25
-
09:35
-
09:19
-
09:06
- 26 марта 2020
-
17:59
-
14:03
-
10:56
-
10:24
-
09:45
-
09:34
Партнерский контент