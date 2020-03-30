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Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал положительный результат

Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал п
Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал положительный результат
Биатлон 0

Союз биатлонистов России получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщил президент СБР Владимир Драчёв.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и её мама Екатерина находятся в стационаре.

Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у неё прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела ещё дома. Повторюсь, ждём окончательную информацию, в том числе от врачей», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

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