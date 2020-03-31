«Вы всё ещё хотите с внуками гулять?» Губерниев — о свежей статистике по коронавирусу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новые данные по коронавирусу, в соответствии с которыми только 10% новых заразившихся инфекцией в Москве в последние две недели посещали европейские страны.
«То, что нужно знать тупорылым дуракам, которые оправдывают массовые пикники и сборища!» — написал комментатор в своём телеграм-канале.
Также он отреагировал на информацию о том, что 5% новых заразившихся коронавирусом в Москве — дети.
«Вы всё ещё хотите с внуками гулять?» — спросил Губерниев.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.
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