«Вы всё ещё хотите с внуками гулять?» Губерниев — о свежей статистике по коронавирусу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новые данные по коронавирусу, в соответствии с которыми только 10% новых заразившихся инфекцией в Москве в последние две недели посещали европейские страны.

«То, что нужно знать тупорылым дуракам, которые оправдывают массовые пикники и сборища!» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Также он отреагировал на информацию о том, что 5% новых заразившихся коронавирусом в Москве — дети.

«Вы всё ещё хотите с внуками гулять?» — спросил Губерниев.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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