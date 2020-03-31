Черезов: 2-3 месяца тренировок дома критичны при подготовке к новому сезону

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал, как самостоятельная подготовка дома повлияет на биатлонистов во время подготовки к новому сезону.

«Сложно понять, насколько ситуация с вирусом затянется. Пока такие домашние занятия не критичны для спортсменов. Сейчас только конец марта. В эти даты должен был проходить чемпионат России. Примерно до середины апреля спортсмены обычно проводят соревновательный сезон. Только потом они немного отдыхают. Если два-три месяца такая история будет продолжаться, то это уже критично для них, особенно в рамках подготовки к будущему сезону.



В ряде стран, например в Австрии, винтовки биатлонистов не приравниваются к таким законам об оружии, как в России. Там у большей части профессиональных спортсменов винтовки находятся дома. Они могут в домашних условиях тренировать изготовку и другие манипуляции. У нас, конечно, винтовки находятся в комнатах хранения оружия. Только у одного или двух россиян, наверное, может быть винтовка дома, ее надо зарегистрировать, иметь все документы», – приводит слова Черезова «Р-Спорт».

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев показал, как тренируется дома во время карантина.