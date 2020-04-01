Виттоцци отреагировала на похвалу от братьев Бё

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала похвалу со стороны Йоханнеса и Тарьея Бё. Ранее норвежские спортсмены восхитились стрельбой Виттоцци и её соотечественницы Доротеи Вирер.

«Да, я не раз слышала, что они оценили нашу с Доротеей Вирер стрельбу. Мы стреляем очень быстро, нам даже завидуют.

Если бы мы выступали вместе с братьями Бё, мы бы точно всегда побеждали. Но я предпочитаю выигрывать только со сборной Италии», — приводит слова Виттоцци издание La Stampa.

Также Виттоцци, несмотря на конфликт с Вирер, признала, что соотечественница заслужила второй подряд «Большой хрустальный глобус».

«Это положительно сказывается на всём биатлонном движении. Она заслужила этот Кубок мира, это была хорошая победа», — добавила она.

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