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Шипулин показал домашнюю тренировку на велотренажёре и призвал соблюдать карантин. Видео

Шипулин показал домашнюю тренировку на велотренажёре и призвал соблюдать карантин. Видео
Биатлон 0

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин показал, как можно тренироваться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Шипулин выложил в свой «инстаграм» видео тренировки на велотренажёре, а также призвал россиян не нарушать карантин.

«Всем привет! Давайте будем ответственными и дисциплинированными! Соблюдайте самоизоляцию, по возможности занимайтесь спортом дома! Только все вместе мы сможем победить!» — подписал спортсмен видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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